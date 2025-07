MARTINSICURO: ARRESTATO PRESUNTO ASSASSINO DEL SENZA FISSA DIMORA MUNTIANU

TERAMO – E’ stato arrestato l’assassino di Cristian Muntianu, il cittadino romeno di 49 anni trovato senza vita il 22 marzo 2022 tra le macerie di un edificio abbandonato a Villa Rosa, frazione del comune di Martinsicuro. Agli arresti anche un complice.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle 11.30 in conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, ufficiali del Nucleo Investigativo e rappresentanti della Procura di Teramo, che ha coordinato l’inchiesta.

Muntianu, senza fissa dimora, era conosciuto nella zona per frequentare alcune strutture fatiscenti utilizzate come riparo di fortuna. Il suo corpo venne rinvenuto in stato di avanzata decomposizione, parzialmente occultato sotto detriti e rifiuti. L’autopsia confermò la morte violenta: numerosi colpi alla testa inflitti con un oggetto contundente.