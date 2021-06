MARTINSICURO. BIMBO PRECIPITATO DAL TERZO PIANO, L’AUTOPSIA: MOLTE LESIONI, ESCLUSI MALTRATTAMENTI

MARTINSICURO – Esclusi i segni di maltrattamenti, evidenziati molti traumi e lesioni compatibili con la caduta.

È quanto emerso dall’autopsia eseguita sul corpo del piccolo Harmonj, il bimbo di 18 mesi caduto da una finestra del terzo piano a Martinsicuro. La tragedia è avvenuta poco dopo le 22 di giovedì, in via Marco Polo, una traversa che si trova a 15 metri dal lungomare.

A questi elementi bisognerà aggiungere i risultati di ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura e che entreranno a far parte della relazione dell’anatomopatologo Giuseppe Sciarra che ha eseguito l’esame su delega del pm Davide Rosati.

Per il momento si indaga per omicidio colposo conseguenza dell’omessa custodia ai danni di un minore e per questa ipotesi è indagata la mamma del piccolo che nella serata della tragedia era in casa insieme a un’amica. Agli investigatori la donna ha raccontato di essersi assentata qualche minuto in bagno e di aver perso di vista il piccolo che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe salito sul lettino sistemato sotto alla finestra perdendo poi l’equilibrio.