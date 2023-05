MARTINSICURO: CHIUSO DAI CARABINIERI E ASL UN KEBAB CHE NON AVEVA L’ACQUA POTABILE

MARTINSICURO – I Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro e da personale della Asl di Teramo – servizio igiene -, hanno sospeso l’attività di un kebab per mancanza dei requisiti igienico sanitari e amministrativi.

Gli operanti a seguito del controllo, ciascuno per la parte di competenza, riscontravano varie infrazioni in particolare per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori : mancata sorveglianza sanitaria, mancata informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e mancata formazione in materia di sicurezza; per quanto riguarda le carenze strutturali veniva accertata l’assenza di estintori, della cassetta di primo soccorso, degli spogliatoi e della certificazione a norma degli impianti; per quanto concerne l’igiene veniva riscontrato che l’esercizio non disponeva di acqua potabile e proprio per tale mancanza l’esercizio è stato chiuso.

Tale ultima attività si inquadra nella poliedrica strategia di controllo del territorio messa in atto nel comune di Martinsicuro da parte dei Carabinieri, controlli che si estrinsecano in vari ambiti tendenti al contrasto: dello spaccio di stupefacenti, dei reati predatori, delle truffe ai danni di anziani, dell’abusivismo commerciale e in particolare al controllo degli esercizi che non rispettano la normativa vigente mettendo in pericolo i consumatori e i lavoratori nonché facendo illecita concorrenza verso gli operatori che rispettano le regole. In precedenza sempre a Martinsicuro era stata chiusa una palestra per carenze igienico sanitarie.