MARTINSICURO, COCAINA IN CASA: 29ENNE AI DOMICILIARI

MARTINSICURO – Durante i servizi specifici antidroga predisposti dal Questore di Teramo, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nella giornata di ieri, in Martinsicuro, ha tratto in arresto, in flagranza di reato D.G.G., di anni 29, di etnia rom, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire grammi 41,30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino digitale e materiale da confezionamento che l’uomo aveva occultato all’interno della camera da letto.L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di udienza di convalida.