MARTINSICURO: CONTROLLI ANTIDROGA, DENUNCIATI QUATTRO GIOVANI E ARRESTATO UN PUSHER

TERAMO – I Carabinieri di Martinsicuro, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, nel corso dei controlli anti droga, ha trovato 4 giovani in possesso di modiche quantità di stupefacente (hashish e eroina) e pertanto segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.

Inoltre è stato arrestato un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo notato dai Carabinieri in una piazza cittadina, alla vista dei militari cercava di allontanarsi, i Carabinieri lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione, ed è stato trovato in possesso di varie tipologie di sostanze stupefacenti suddivise in dosi: grammi 100 di hashish, grammi 10 di marijuana e grammi 6 di eroina. Inoltre aveva con se un piccolo bilancino di precisione.