MARTINSICURO: CUSTODIVA DROGA IN UN MAGAZZINO, OBBLIGO DI DIMORA PER UN 34NNE ITALIANO

TERAMO – Nel pomeriggio di martedì 18 marzo, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in questa Provincia, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano di 34 anni.

L’uomo è stato fermato dagli agenti a Martinsicuro in Via Roma nei pressi dell’esercizio commerciale dove lavora. Sottoposto a perquisizione personale e locale estesa al negozio e ad un magazzino nella sua disponibilità a Colonnella, è stato trovato in possesso di complessivi 13 grammi di cocaina e di una dose di marijuana, custoditi all’interno del magazzino in una busta di plastica occultata sotto dei bancali. Secondo l’accusa, lo stupefacente sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi. All’interno del magazzino, infatti, sono stati altresì rinvenuti e sequestrati due bilancini digitali funzionanti ancora sporchi di cocaina e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tra cui ritagli di cellophane e una lama di cutter di 8 cm.

L’uomo, gravato da pregiudizi e già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Martinsicuro.