MARTINSICURO: DA IIERI MATTINA SCOMPARSA DONNA DI 67 ANNI, L’APPELLO DEI FAMILIARI

MARTINSICURO – Da ieri mattina si sono perse le tracce di Marcella Marchionni, 67 anni, di Martinsicuro. Si è allontana da Grottammare, dove era andata a trovare un’amica e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce.

I familiari, che hanno presentato denuncia ai carabinieri, hanno diffuso un appello sui social.

“Questa mattina intorno alle ore 8,50, dopo aver lasciato una pochette con alcuni effetti personali ad una sua amica e dopo averle detto che si sentiva in pericolo”, si legge, “si è allontanata con la propria auto (una Fiat punto nera 5 porte targata DC957FG), in evidente stato confusionale ed è scomparsa. Ha il telefono spento e tutte le forze dell’ordine sono alla ricerca da questa mattina, ma purtroppo non abbiamo più notizie.

Chiunque l’abbia vista o la veda é pregato di contattare immediatamente i carabinieri di San Benedetto del Tronto oppure di avvisare me, Alessia Iavarone o mio fratello Andrea Iavarone”.