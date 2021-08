MARTINSICURO, IL 20 AGOSTO IN PIAZZA CAVOUR 3° EDIZIONE DELL’EVENTO “LET’S TWIST AGAIN”

MARTINSICURO – Si svolgerà venerdì 20 agosto in piazza Cavour a Martinsicuro, a partire dalle ore 21:00, la 3° edizione della kermesse “Let’s Twist Again – da Elvis Presley a Michael Jackson”, trent’anni di musica leggendaria suonata e raccontata. Ad animare la serata il Dj e Vj “Lupo” Valerio Del Moro e il gruppo del Maestro Giacinto Cistola che proporranno un “viaggio raccontato e suonato” della storia della più bella musica dagli anni ’50 agli anni ’80. La serata sarà poi allietata da un maxi-schermo presente in piazza che manderà video disco-show anni ’50-’60-’70-’80.

La serata si svolgerà nel completo rispetto delle normative di contrasto al Covid-19, sarà quindi necessaria la prenotazione (che sarà possibile effettuare gratuitamente presso l’Ufficio IAT e i due Info Point a Martinsicuro e Villa Rosa) visto che saranno a disposizione 400 posti numerati e a sedere e, all’ingresso, bisognerà esibire il Green Pass o un tampone negativo per accedere all’area dell’evento musicale.

“Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia torna uno degli eventi più attesi nell’estate di Martinsicuro che sarà proposto in una “veste differente” rispetto al passato, con un vero e proprio spettacolo in cui la musica sarà suonata e raccontata agli spettatori che saranno guidati alla scoperta delle atmosfere, dei suoni e delle storie della più bella musica italiana e internazionale tra gli anni ’50 e gli anni ‘80” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ed il Presidente del Consiglio Comunale Emma Zarroli delegata del primo cittadino all’organizzazione dell’evento di cui ha curato anche le coreografie. “Invitiamo tutte le persone interessate a prenotare il proprio posto a sedere e a godersi una serata all’insegna della musica e dello spettacolo. Come sempre, chi volesse, potrà vestirsi a tema e calarsi così pienamente nell’atmosfera della kermesse”.