MARTINSICURO: INCENDIO IN VIA DEI NAVIGATORI, FAMIGLIE EVACUATE

MARTINSICURO – Un incendio è scoppiato ieri in via dei Navigatori a Martinsicuro. Le fiamme hanno interessato materiale edile depositato in un’area esterna ad una palazzina di quattro piani oggetto di lavori di ristrutturazione e si sono propagate ai balconi della facciata sul lato sud penetrando in un appartamento al piano terra. Tutta la palazzina è stata evacuata, non ci sono feriti.

Sul posto tre squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Nereto, Roseto degli Abruzzi e San Benedetto del Tronto hanno effettuato un intervento per un incendio avvenuto in una palazzina in via dei Navigatori a Martinsicuro.