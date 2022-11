MARTINSICURO, RAPINA IN TABACCHERIA: MINACCIA TITOLARE CON COLTELLO E SCAPPA CON MILLE EURO

MARTINSICURO – Attimi di paura oggi a Martincisuro (Teramo) per una rapina in una tabaccheria in pieno centro.

Subito dopo l’apertura del negozio un giovane, con il volto coperto da un passamontagna, è entrato minacciando con un coltello la titolare, pretendendo l’incasso.

La donna ha quindi aperto la cassa e consegnato al malvivente i contanti, circa mille euro.

Subito dopo il giovane si è allontanato a piedi per le vie adiacenti.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso ed acquisire le immagini delle telecamere presenti. Indagini in corso.