MARTINSICURO: RINASCONO TRE IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’. SOTTANELLI, “VINCE LA LEGALITA'”

MARTINSICURO – “Oggi celebriamo un importante successo per la comunità di Martinsicuro e per tutta la provincia di Teramo: tre beni confiscati alla criminalità organizzata sono stati restituiti ai cittadini, trasformandosi in spazi di utilità sociale”: così, in una nota, il deputato di Azione Giulio Sottanelli a margine della cerimonia di inaugurazione andata in scena oggi nella città della costa vibratiana.

“Questo è il risultato concreto di un lavoro sinergico tra istituzioni, che hanno saputo operare con determinazione ed efficienza per garantire che questi beni tornassero a servire il bene comune”, aggiunge.

“Un plauso va al Comune di Martinsicuro e al sindaco Massimo Vagnoni, che ha saputo valorizzare questi spazi restituendoli alla comunità con una funzione sociale di enorme rilievo. Questi immobili, un tempo simbolo di criminalità, oggi diventano luoghi di aggregazione e supporto, destinati ai più giovani e alle donne vittime di violenza. Non c’è miglior segnale alla criminalità di quello che oggi vediamo realizzato: un negozio trasformato in sportello antiviolenza e centro polifunzionale, un’abitazione dedicata ai minori e un terreno di 900 metri quadrati adibito a orto sociale urbano”.

“Ogni istituzione coinvolta in questo processo ha svolto con serietà il proprio compito, dall’Agenzia nazionale per i Beni confiscati alla Prefettura di Teramo, passando per il Comando dei carabinieri, la Questura e il Comando della guardia di finanza. Oggi mandiamo un messaggio chiaro: qui le istituzioni esistono e la legalità vince”.