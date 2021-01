MARTINSICURO, RINTRACCIATO PIRATA DELLA STRADA: E’ UN PENSIONATO DI 80 ANNI

MARTINSICURO – Rintracciato il pirata della strada che giovedì pomeriggio ha investito sulla strada statale 16 Adriatica, a Villa Rosa, in un tratto di strada privo di pubblica illuminazione e senza telecamere di sorveglianza, una donna 61enne di Bellante, tuttora in gravi condizioni per i traumi subiti e in prognosi riservata all’ospedale Mazzini di Teramo.

I carabinieri di Martinsicuro, spiega Il Centro, dopo aver raccolto indizi e testimonianze, hanno avviato le ricerche che hanno condotto a un 80enne residente a Martinsicuro. L’uomo ha ammesso che giovedì pomeriggio a un certo punto ha sentito un botto, ma ha detto di non essersi accorto di nulla, per cui ha proseguito la marcia. L’uomo, ora, dovrà rispondere davanti al tribunale di Teramo dei reati di lesioni personali stradali gravissime, fuga in incidente stradale con danni alle persone e omissione di soccorso alle persone ferite.

