MARTINSICURO: RISTORANTE APERTO DOPO LE 18, SCATTA LA MULTA

MARTINSICURO – Un ristoratore di Martinsicuro (Teramo) ha tenuto aperto il proprio locale ben oltre le 18 ed è stato multato dai carabinieri.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, era l’ora di cena ra l’ora di cena, quindi ben oltre l’orario massimo di apertura consentito per il servizio al tavolo, quando i militari hanno riscontrato la presenza di una trentina di clienti seduti in diversi tavoli

Al titolare del locale i carabinieri hanno contestato le violazioni al Dpcm del 24 ottobre, per aver consentito l’ingresso e la somministrazione di cibo e bevande , ma anche per aver organizzato uno spettacolo e diffuso musica per intrattenere gli avventori senza la prescritta autorizzazione, visto che c’era un dj ad animare la serata.

Per evitare proteste, hanno atteso che i clienti concludessero la serata e alla fine hanno contestato al titolare la serie di violazioni disponendo la chiusura del locale per cinque giorni.

