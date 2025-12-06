MARTINSICURO: STRONCATO DA INFARTO A 42 ANNI L’IMPRENDITORE CIAVARELLI, ERA IN VACANZA IN EGITTO

MARTINSICURO – L’imprenditore Flavio Ciavarelli, 42 anni, è morto per un infarto mentre si trovava in vacanza in Egitto, a Sharm el Sheikh, insieme alla moglie Eleonora e alla loro figlia di 4 anni. La notizia ha colpito la comunità di Martinsicuro (Teramo). L’ottima gestione dello stabilimento Don Flavio – Portofino aveva reso Ciavarelli una figura di riferimento sul lungomare del centro turistico.

Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio da parte di amici, clienti e operatori turistici, che lo ricordano con affetto. Abitava sulla collina di Martinsicuro, nel teramano, lungo la strada che porta verso Colonnella, ed era molto conosciuto nella cittadina: la sua pizzeria era molto frequentata e apprezzata. Ciavarelli era anche impegnato nel sociale e nello sport, come punto di riferimento dirigenziale e sostenitore dell’Astra Basket.

Ancora non è stata fissata la data dei funerali visto che ci sono degli ostacoli burocratici da superare e ci vorranno giorni prima che la salma possa essere rimpatriata.