MARTINSICURO – Il corpo del 44enne Aristobulo Roman Herrera, di origine argentine è stato trovato senza vita a tre giorni dal decesso, nella sua abitazione di Villa Rosa a Martinsicuro, in provincia di Teramo. A lanciare l’allarme la sorella non rispondeva al telefono e non aveva dato sue notizie. Il 44enne, di professione macellaio, era l’ex titolare di una macelleria in via Roma, chiusa per motivi burocratici a inizio luglio. Non si esclude il gesto estremo.