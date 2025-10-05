MARTINSICURO: TRAGICO INCIDENTE, MUORE 47ENNE, GUIDATORE ALTRA AUTO FUGGE E POI SI CONSEGNA

MARTINSICURO – Un uomo di 47 anni è morto e due familiari sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, poco prima delle 22, lungo la statale 16 a Martinsicuro. A scontrarsi sono stati un Suv Mercedes, con a bordo una famiglia di San Benedetto del Tronto, e una Mercedes con due persone che, dopo l’impatto, si sono date alla fuga a piedi prima dell’arrivo dei soccorsi.

La moglie ha riportato ferite lievi ed è stata assistita per un forte stato di shock, mentre il figlio undicenne è stato trasportato all’ospedale di Teramo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente dell’altra auto, già individuato a seguito delle prime indagini dei carabinieri, si è poi presentato presso la caserma dei Carabinieri di Martinsicuro è stato ricoverato in ospedale a causa delle lesioni riportate nell’incidente. Documenti di guida, assicurativi e di circolazione della Mercedes sono risultate in regola. L’autovettura è stata sequestrata ed affidata in custodia giudiziale a ditta incaricata.

Secondo una prima ricostruzione, la famiglia marchigiana stava uscendo da una strada laterale nei pressi di un locale dove aveva cenato, per immettersi sulla statale in direzione nord. In quel momento il Suv è stato centrato dalla Mercedes, con un urto violentissimo sul lato del conducente, che è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, che hanno avviato le indagini per identificare i due occupanti dell’auto fuggiti e chiarire la dinamica dell’incidente.