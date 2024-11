MARTINSICURO: TRE DONNE FERMATE DAI CARABINIERI, UNA ERA RICERCATA DA SEI ANNI

MARTINSICURO – Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della stazione Martinsicuro unitamente a quelli del Radiomobile di Alba Adriatica, nel teramano, hanno arrestato una donna che era ricercata dal 2018, a seguito di una ordinanza emessa dall’AG di Firenze per una condanna di oltre 2 anni per furto.

L’arresto è maturato a seguito di segnalazioni da parte di cittadini di Martinsicuro che avevano visto la stessa unitamente ad altre due girare per la città ove contattavano degli anziani. Immediatamente i Carabinieri effettuavano una capillare ricerca delle donne che venivano intercettate e fermate nel parcheggio del centro commerciale “La Torre” di Villarosa di Martinsicuro.

Le tre donne, di giovane età, molto appariscenti e dall’aspetto curato, abitanti un in campo nomadi della capitale, viaggiavano a bordo di una utilitaria presa a noleggio a Roma, ed avevano un corposo curriculum criminale per reati di furto e truffe ai danni di anziani. I Carabinieri hanno proceduto a controllo delle stesse, dagli accertamenti tramite banca dati è emerso che una era ricercata dal 2018 perché condannata alla pena di oltre due anni per diversi furti in abitazione effettuati nella zona di Firenze. A seguito della perquisizione è emerso che le stesse avevano in macchina vari accessori di marca, quali borse, scarpe etc., inoltre celati nel vano porta oggetti avevano tre grossi cacciaviti e una lastra verosimilmente usata per aprire le serrature.

In una lattina di “coca cola” vuota avevano celato degli orecchini in oro con brillanti, e un altro paio molto simili erano nascosti nel risvolto del giubbotto di una delle tre. All’esito di speditivi accertamenti è emerso che gli accessori di moda e i preziosi erano stati rubati nel pomeriggio in una casa di Tortoreto (Teramo). La refurtiva del valore di circa 10.000 euro circa è stata restituita al legittimo proprietario. Tutte le tre donne sono state denunciate per concorso in ricettazione e porto di oggetti atti allo scasso, sul conto delle stesse sono state avviate le procedure per l’emissione del “Foglio di via obbligatorio”, la ricercata è stata condotta in carcere.

“L’odierna operazione mette in risalto la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, infatti le tre donne sono state bloccate dai Carabinieri di Martinsicuro ancor prima che mettessero in atto truffe nei confronti degli anziani, una loro specialità desunta dai precedenti, che stavano avvicinando. Non a caso nel Comune di Martinsicuro è stata attivata, dai Carabinieri e dall’Amministrazione Comunale, una campagna informativa per prevenire le truffe agli anziani il cui testimonial è l’attore Lino Banfi. Evidentemente tale strategia di creare una catena solidale nei confronti degli anziani, fortemente voluta e promossa dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo Colonnello Pasquale Saccone secondo le precise direttive del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sta funzionando e pertanto è in progetto di estenderla ad altri comuni della provincia Teramana”.