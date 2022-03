MARTINSICURO: TROVATO CORPO CLOCHARD 47ENNE SCOMPARSO DA 15 GIORNI, SI INDAGA PER OMICIDIO

TERAMO – E’ stato trovato nei pressi del Centro Commerciale Il Grillo a Villa Rosa di Martinsicuro, il corpo di Cristian Muntianu, il 47enne senza fissa dimora, di origini rumene, scomparso da circa 15 giorni. L’ipotesi è quella dell’omicidio, le indagini sono in corso.

Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto sotto un cumulo di calcinacci. Alcune macchie di sangue trovate nel giaciglio di fortuna ricavato dal clochard in un edificio abbandonato, avevano già fatto pensare ad un episodio violento.

Da circa due settimane non si avevano più sue notizie. Anche i suoi parenti in Romania avevano lanciato un appello per avviare le ricerche.