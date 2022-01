MARTINSICURO: TUNISINO 26ENNE ACCOLTELLATO, RICOVERATO IN GRAVISSIME CONDIZIONI

MARTINSICURO – Un tunisino di 26 anni, A.D.A. è ricoverato in gravissime condizioni all’spedale Mazzini di Teramo, dopo essere stato accoltellato a Martinsicuro, ieri pomeriggio. Ha gravi ferite da coltello al torace e all’addome le indagini sono in corso, e si ipotizza un regolamento di conti, legato allo spaccio di droga.

Sulla vicenda interviene il deputato leghista Antonio Zennaro.

“La città di Martinsicuro non verrà abbandonata, interesseremo direttamente il nostro sottosegretario al Ministero degli interni, Nicola Molteni, della questione, se ci sarà bisogno chiederemo anche più mezzi e risorse a supporto delle forze dell’ordine, che ringraziamo per lo straordinario lavoro svolto ogni giorno sul territorio. Non è pensabile dare la cittadinanza facile con Ius soli a persone che sono qui in Italia solo per delinquere, serve il pugno duro e tolleranza zero con espulsioni immediate, verso chi pensa di portare il caos nelle nostre città.”