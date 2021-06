MARTINSICURO: TRAGICO SCONTRO TRA MOTO E SCOOTER, PERDONO LA VITA 38ENNE E 27ENNE

MARTINSICURO – Terribile incidente ieri sera a Martinsicuro (Teramo) dove, nello scontro tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter, hanno perso la vita due persone.

Si tratta di Giovanni Maria Cervellini di 38 anni, di Martinsicuro, che percorreva via Roma con una moto di grossa cilindrata, e Chebbi Rabya di 27 anni, cittadino tunisino da tempo residente in Italia che proveniva da via dello Sport con uno scooter. A seguito del violentissimo impatto i conducenti dei due motocicli sono deceduti sul colpo, mentre lo scooter si è incendiato bruciando completamente.

Sul posto è il intervenuto il personale sanitario del 118 di Sant’Omero che ha constatato la morte dei due motociclisti. I vigili del fuoco hanno provveduto a completare lo spegnimento dello scooter e a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Le operazioni di recupero dei corpi dei due motociclisti deceduti sono state effettuate da agenzie funebri locali. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Verde di Villa Rosa e i Carabinieri di Martinsicuro che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e regolato il traffico veicolare