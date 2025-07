MARTINSICURO: GARE DI VELOCITA’ IN AUTO SUL LUNGOMARE, TRE GIOVANI DENUNCIATI

TERAMO – A Martinsicuro i Carabinieri della locale stazione hanno deferito all’autorità giudiziaria tre giovani ritenuti presunti responsabili di aver effettuato con le rispettive autovetture una gara di velocità.

I militari erano stati avvisati che in piena notte sul lungomare Europa nel tratto di strada compreso tra la via Dante Alighieri e la rotonda Las Palmas tre utilitarie hanno dato vita a una gara di velocità con tanto di griglia di partenza e ordine di avvio della gara, inoltre nel luogo venivano segnalati anche persone che assistevano alla gara.

I militari prontamente intervenuti non trovavano sul posto elementi utili a suffragare tale segnalazione, tuttavia i Carabinieri da alcuni elementi rilevati accertavano che la segnalazione non era proprio campata in aria.

Infatti: rilevavano la presenza di alcuni soggetti molti dei quali all’arrivo dell’auto militare cercavano di dileguarsi; percepivano un forte odore di bruciato verosimile conseguenza dell’accelerazione delle auto; notavano evidenti e non comuni segni di pneumatici impressi nell’asfalto. Quindi si procedeva ad approfondire gli accertamenti con l’acquisizione delle immagini delle telecamere sia pubbliche che private presenti nella zona, inoltre veniva effettuata attività di “Web Patrolling” dei social network. All’esito degli accertamenti si aveva riscontro positivo infatti tre auto avevano gareggiato in velocità e a seguito di ulteriori approfondimenti si è addivenuti all’identificazione dei soggetti che guidavano le autovetture (due fiat panda e una renaultclio), tutti giovani neopatentati che adesso rischiano a norma dell’art 9 Ter del Codice della strada una reclusione da sei mesi a un anno e una multa da 5.000 a 20.000 euro. Inoltre i tre saranno segnalati alla Prefettura di Teramo in quanto rischiano una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Sono inoltre in corso accertamenti miranti a verificare se contestualmente alla gara ci possano essere state delle attività di scommessa.

I giovani con il loro censurabile e vietato comportamento hanno di fatto messo a repentaglio la propria incolumità nonché quella di chiunque per qualsivoglia motivo si trovava nella zona.

A Teramo i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio impiegando in aggiunta ai rutinari servizi ulteriori risorse. Sono stati effettuati molteplici controlli sia in città che nelle frazioni.

A Teramo sono stati effettuati posti di controllo In Piazza Garibaldi, Porta Madonna, Piazzetta Del Sole e via Mazzini. Qui sono stati individuati due soggetti che alla guida delle proprie autovetture recavano un tasso alcolemico superiore al consentito, ambedue sono stati privati della patente di guida. Inoltre nella zona della “Cona” sono stati bloccati tre soggetti gravati da precedenti contro il patrimonio che non avevano alcun plausibile motivo per trovarsi in quei luoghi, sul conto degli stessi sono state avviate le procedure per l’emissione di una misura di prevenzione che li allontani dalla città di Teramo non avendo in questo comune nessun legame né di tipo affettivo né di tipo patrimoniale.

A Giulianova i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio hanno denunciato un uomo per maltrattamento di animali e porto abusivo di armi.

I Carabinieri erano intervenuti in una zona residenziale e periferica di Giulianova ove alcuni testimoni avevano segnalato che un uomo, a bordo di una bicicletta, aveva sparato con una pistola due colpi a un cane meticcio di piccola taglia che era fuggito. I militari prontamente individuavano e bloccavano l’uomo che a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di una pistola scacciacani e di una pistola a gas marca GAMO modello PT-85, con relativa bomboletta di gas per propulsione dei proiettili, recante nel serbatoio nr. 8 proiettili in gomma e piombo. Armi poste in sequestro. I militari nell’immediatezza acquisivano le immagini delle telecamere presenti in zona per circostanziare l’accaduto. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il proprietario del cane che a seguito dei fatti è scappato.