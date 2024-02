“MARZO IN ROSA”: ALL’AQUILA PREVISTI OTTO INCONTRI SULL’UNIVERSO FEMMINILE

L’AQUILA – Otto appuntamenti, tra cultura, incontri pubblici, musica e sport, tutti dedicati all’universo femminile. Presentato questa mattina all’Aquila, nel corso di una conferenza stampa cui ha partecipato l’assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia, il cartellone di eventi promossi dall’Amministrazione comunale che compongono il programma dell’iniziativa denominata “Marzo in Rosa”.

Si inizia lunedì 4 marzo, alle ore 10 a palazzo Margherita, con un confronto sul tema ‘Non ti amo da morire – Strumenti di contrasto alla violenza di genere’ cui parteciperanno l’onorevole Martina Semenzato, il procuratore facente funzioni Fabio Picuti e il sostituto procuratore Roberta D’Avolio, entrambi presso il Tribunale dell’Aquila.

Mercoledì 6 marzo, al campo sportivo di San Gregorio alle ore 15, si svolgerà un’amichevole di calcio “Contro ogni discriminazione di genere” tra la rappresentativa regionale femminile under 17 e L’Aquila 1927. A presentare l’iniziativa Laura Tinari presidente della Divisione Serie B di calcio femminile e responsabile calcio femminile della Lnd Abruzzo.

La mattina dell’8 marzo, alle ore 10 a palazzo Margherita, amministratici e rappresentanti del mondo istituzionale locale saranno protagoniste del dibattito sul tema ‘Le amministratrici del territorio si incontrano – Protagonismo e ruolo delle donne nelle amministrazioni locali’. Mercoledì 13 marzo, all’Auditorium del Parco alle 10:30, gli studenti degli istituti scolastici cittadini assisteranno allo spettacolo teatrale “Radio 110Mhz: di donne, di sogni, di canzoni”. Il 13 e il 20 marzo, alle ore 16:30 a palazzo Margherita, spazio alle donne aquilane che hanno fatto la storia della nostra città con il convegno dal titolo ‘Il segno delle donne’. Giovedì 14 marzo verrà illustrato il progetto ‘Valigia di salvataggio – Per non tornare indietro’. Il 16 e il 23 marzo sono stati promossi dei corsi di autodifesa in collaborazione con la Asd Jujitsu Academy. Si chiude lunedì 18 marzo, alle ore 10 al Palazzetto dei Nobili, con il convegno sul tema ‘Educazione finanziaria – Un passo avanti per l’emancipazione e la gestione finanziaria quotidiana’.