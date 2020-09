MASCHERINE CHIRURGICHE, EX GOVERNATORE CHIODI SU FACEBOOK:”A VOLTE INUTILI”

L’AQUILA – “La mascherina ci protegge dal virus come un berretto di cashmere dai cecchini in una trincea afghana”.

Ad affermarlo, sulla sua pagina pagina Facebook, il presidente emerito della Regione Abruzzo, nonché ex sindaco e commercialista, Gianni Chiodi. Una pagina, come si legge sul quotidiano Il Messaggero, seguita da oltre 10mila e 500 persone, che “fino a ieri aveva avuto più di 120 interazioni e 44 commenti oltre e diverse condivisioni” e che, con il post, ha raccolto i like e i commenti di molti di coloro che condividono idee negazioniste.

“No, io non nego il virus – ha precisato Gianni Chiodi -, ma mi preoccupo. La mascherina che la gente indossa è una protezione quasi inutile secondo me. Ma non lo dico solo io. Certe mascherine sono quasi dei veli. In commercio, però, esistono anche altri tipi di mascherine, come la Ffp1 o la Ffp2. Il mio non è un controsenso, è buon senso replica. Se la mascherina servisse davvero a qualcosa allora potrei andare in giro con la mascherina anche con il Covid, ma non è così. Ma quindi lei non la indossa?”.

Un chiarimento sull’efficacia dei dispositivi di protezione arriva però dal primario del reparto di Medicina interna dell’ospedale Mazzini, Francesco Delle Monache.

“Anche la mascherina chirurgica il suo effetto ce l’ha ed è scientificamente provato spiega perché riduce il raggio di diffusione del virus. Senza può arrivare ad otto metri. Io personalmente sono favorevole all’uso prosegue il primario -. Ci troviamo di fronte ad un virus nuovo che adesso conosciamo meglio e quindi qualcosa di più la possiamo dire. La capacità di infettare è molto elevata. Dobbiamo ricordare che anche quando c’è stata la massima diffusione l’Oms diceva che il paziente asintomatico non infettava. Avendo, ora, conosciuto il virus sono del parere che bisogna usare tutte le armi in nostro possesso. Mascherine comprese.

