MASCITELLI: COSENZA, “LASCIA VUOTO INCOLMABILE NELL’INTERA COMUNITA’ CHE HA SERVITO CON SERIETA'”

L’AQUILA – “Una persona perbene e capace che ha fondato la sua esistenza sui principi del sostegno e della solidarietà nei confronti dei più fragili prima come medico, poi come politico di alto livello e poi come manager della sanità pubblica. Proprio per questo Alfonso Mascitelli lascia un vuoto incolmabile nell’ intera comunità abruzzese che ha servito con serietà e spirito di sacrificio”.

Sono le parole commosse del direttore dell’Asr, l’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, che ricorda Alfonso Mascitelli, direttore sanitario della Asl provinciale dell’Aquila, morto per un malore improvviso ieri, a 68 anni, all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato per un intervento.

“Mascitelli – evidenzia Cosenza – in tanti anni di impegno come medico, senatore, consigliere regionale, nonché direttore di questa Agenzia sanitaria, è stato in grado di mettere a disposizione della collettività la sua professionalità e le sue indiscutibili doti umane, a beneficio dell’intera regione e a tutela del servizio sanitario”.

“In particolare nella Asl provinciale dell’Aquila si era segnalato per la competenza e la capacità di mediazione che lo aveva portato ad avere una parola di buon senso e distensiva anche nelle situazioni più complicate e tese – aggiunge il direttore dell’Asr – Ho potuto verificare la sua professionalità nel subentrargli come direttore generale dell’agenzia sanitaria regionale che ha gestito in maniera puntuale ed efficace”.

“Esprimiamo il più sentito cordoglio alla sua famiglia che abbracciamo in questo momento di profondo dolore”, conclude.