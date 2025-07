MASSA D’ALBE: SBRANATE TRENTA CAPRETTE DA UN BRANCO DI LUPI. PRONTE RICHIESTE DI DANNI A REGIONE

MASSA D’ALBE – Un branco di lupi ha sbranato una trentina di capre e altri capi di besitame sono stati davvero martoriati visto che molti di essi difficilmente potranno sopravvivere: complessivamente gli animali aggrediti sono stati circa 40. I lupi sono penetrati nella stalla di notte e hanno fatto danni enormi considerando che gli ovini erano stati acquistati da poco dall’allevatore di Massa d’Albe (L’Aquila).

Ora l’allevatore, secondo quanto si è appreso, ha deciso di rivolgersi a un avvocato per un giusto risarcimento fermo restando che il risarcimento che in questi casi la Regione paga, dopo una istruttoria, è appena del 12 per cento del danno, troppo poco per chi vive di questa attività. In passato ci sono state critiche all’ente ai fini della erogazione di un risarcimento maggiore.