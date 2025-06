L’AQUILA – Tragedia ieri in una azienda agricola di Massa d’Albe, in provincia dell’Aquila: Surinder Singh, un lavoratore di nazionalità indiana di 39 anni, è morto per il calcio di un cavallo. L’incidente è avvenuto ieri mattina mentre accudiva gli animali come faceva da anni.

L’uomo è deceduto dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale ad Avezzano.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.