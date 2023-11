“MASTER & JOB”: CONVEGNO ALL’AQUILA SU COME CREARE RICCHEZZA E OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER I GIOVANI

L’AQUILA – Martedì prossimo, 7 novembre dalle ore 11 presso l’aula magna di economia dell’Università dell’Aquila (località Acquasanta) torna il seminario “Master & Job, un’opportunità per i giovani e le imprese del nostro territorio” organizzato dal Rotary Club L’Aquila d’intesa con il Rotaract, in collaborazione con l’Università.

L’iniziativa punta il focus su come creare ricchezza per i giovani e le imprese del territorio. Master & Job è un progetto di alta formazione rivolto a giovani meritevoli, studenti universitari e non e neolaureati, compresi tra 20 e 30 anni, residenti nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, sostenuto dal Distretto 2090 del Rotary International mediante l’erogazione di 20 borse di studio per l’accesso gratuito alla XXXI edizione del Master CIBA. Le lezioni si svolgeranno online dal 17 febbraio al 30 aprile 2024, con un modulo intensivo in presenza nella città di Spoleto, e affronteranno temi quali la comunicazione, impresa & start up, finanza, intelligenza artificiale e nuove tecnologie.

Per accedere alla selezione necessaria per l’assegnazione delle 20 borse di studio occorre inviare il proprio curriculum, entro il 20 dicembre 2023, tramite un’e-mail a [email protected] specificando in oggetto: Progetto Master & Job. I candidati verranno selezionati dall’Ente formatore su colloquio individuale. A parità di meriti, verrà data preferenza alla data di invio della candidatura. A tutti i corsisti al termine del master verrà fatta una proposta di stage in aziende presenti nel territorio. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’Ente formatore www.eraclito2000.it.

Nel corso del convegno, il prof. Marco Agujari, referente distrettuale di Master & Job, parlerà delle prospettive lavorative per i giovani e illustrerà in dettaglio il Master, che si svolgerà dal 17 febbraio al 30 aprile 2024.

Questo l’ordine degli interventi: ore 11.00, saluti di Apertura: Walter Giulietti, Presidente del CAD di Economia; Roberta Pace, prof.ssa associato di Finanza Aziendale Università Aq; Maria Cristina Cervale, prof.ssa di Diritto Privato Università Aq e presidente commissione Azione Giovani Rotary Aq; Rosa Persia, Presidente Rotary club L’Aquila; Massimo Casacchia, past President Rotary Aq; Benedetta Alfonsetti, presidente Rotaract AQ; Leonardo Pantoli, Referente Placement Università AQ. Esperienze di successo: Introduce Benedetta Alfonsetti, Valeria Marra, borsista Master CIBA edizione 2023. “Master & Job un’opportunità per giovani e per le imprese del nostro territorio: istruzioni per l’uso”: Marco Agujari, referente distrettuale M&J. Intervengono: Giovanni Giuseppe Ortolani, direttore della filale regionale di L’Aquila di Banca d’Italia; Raffaele Marola, Referente progetto Virgilio. La giornata sarà arricchita da un collegamento aperto (dalle ore 13.30 alle ore 15.30) a chi è interessato ad un confronto sul proprio CV con esperti.