MASTERPLAN, LEGA SAN SALVO: “FONDI ASSEGNATI CON CRITERI NON OGGETTIVI”

SAN SALVO – “I segretari del Pd vastese chiariscano, per completezza di informazioni, in base a quale criterio siano stati ripartiti i fondi Masterplan alle varie amministrazioni e perché i Comuni di Schiavi d’Abruzzo e di Lentella, da 700 anime cadauno, hanno avuto nove milioni di euro da gestire (di cui quattro da destinare al rifacimento delle arterie principali); spieghino i maggiorenti Dem perché non darli in gestione all’Ente provinciale”.

Così in una nota la dirigenza Lega di San Salvo circa la dubbia ripartizione dei fondi Masterplan.

“I fondi per il tratto sansalvese, seppur non sufficienti a coprire le reali esigenze, erano disponibili già dal 2017 ma i due km di asfalto sono stati effettuati qualche giorno fa; spieghino le menti alte e democratiche le anomalie oggettivamente riscontrate e i criteri adottati così da poter effettuare i dovuti riscontri”, .

Vista l’importanza dell’arteria, non solo per San Salvo ma per tutto il Vastese, collegando la stessa l’uscita autostradale e la SS 16 con il territorio, possiamo dire che questo sia un risultato di cui andare orgogliosi? Si è reso conto il Pd che quel tratto viario è l’accesso ad una delle aree industriali più importanti d’Abruzzo? Si è reso conto l’esultanza Pd di quale numero di lavoratori percorrevano quotidianamente quella strada? Si è reso conto il Pd dello stato di pericolo in cui ha messo i cittadini e lavoratori che percorrevano quel tratto viario così tanto importante nelle condizioni di tale pessima manutenzione?”, aggiungono.

“Una maggiore consapevolezza avrebbe portato ad una gestione più trasparente ed efficiente di quel denaro pubblico e alla risoluzione efficace del problema, lasciato unicamente sulle spalle dei cittadini, lavoratori ed imprese per oltre quattro anni. Ci sarebbe poco da esultare. Riflettano i cittadini sull’efficienza di questo Pd sempre pronto a raccontare lucciole per lanterne”, concludono.