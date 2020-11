MASTERPLAN: MARSILIO, DA PROVENZANO GARANZIA RIFINANZIAMENTO PROGETTI

L’AQUILA – “Abbiamo ricevuto garanzie tempestive per rifinanziare i progetti del Masterplan che sono stati temporaneamente e parzialmente definanziati. Un impegno importante da parte del ministro che rappresenta una notizia positiva al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei soggetti attuatori e permettere la prosecuzione delle opere in perfetta continuità temporale e senza ritardi”.

Lo annuncia il presidente della Regione Marco Marsilio a seguito della videoconferenza tra i presidenti delle Regioni e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per confrontarsi su Recovery Fund e riprogrammazione dei fondi.

Su precisa richiesta del presidente Marsilio, il ministro Provenzano ha assicurato che per l’inizio di gennaio 2021 porterà una delibera stralcio in attesa di approvare la programmazione 21/27, per anticipare le somme necessarie a coprire la riprogrammazione da cui erano stati stralciati fondi utilizzati per far fronte all’emergenza Covid.

