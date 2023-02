MATERIALE BELLICO: STOP ACCESSO VALLONE DI FORCA A GAGLIANO ATERNO FINO AL 4 MAGGIO

GAGLIANO ATERNO – Il sindaco di Gagliano Aterno, Luca Santilli, ha prorogato fino al 4 maggio l’ordinanza con la quale è stato interdetto l’accesso il località Vallone di Forca per la presenza di rifiuti di materiale bellico e presunto rinvenimento di un ordigno bellico.

Il territorio comunale rientra nel Parco regionale Sirente Velino.

“Per la risoluzione della problematica” si legge nelle premesse del dispositivo sindacale “si ha la necessità di investire ed interrogare organi superiori”.

Il 17 agosto 2022 la Stazione Ornitologica Abruzzese aveva sollecitato un intervento per ripulire l’area, presentando anche un esposto ed evidenziando la presenza di “centinaia se non migliaia di pezzi di bombe sparsi in montagna su ettari e ettari del Parco regionale del Sirente-Velino in provincia di L’Aquila”.