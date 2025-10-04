MATRIMONI NEI BORGHI: IL FASCINO ROMANTICO DELL’ABRUZZO, WEDDING BUREAU SI RACCONTA AL TTG 2025

PESCARA – L’Associazione Culturale Wedding Bureau Consulting racconta un Abruzzo tutto nuovo: ricco di charme e meta di matrimoni indimenticabili, dove tradizione e innovazione si fondono per dare vita a progetti concreti dedicati al turismo romantico.

L’occasione sarà il TTG Travel Experience 2025, in programma dall’8 al 10 ottobre al Rimini Expo Centre, dove l’Associazione presenterà i suoi progetti più significativi sul territorio.

Al centro della proposta – si legge in una nota – ci sono Abruzzo Infinity Love e Matrimonio nel Borgo, due iniziative che raccontano la vocazione romantica della regione attraverso esperienze originali, autentiche e su misura per gli sposi.

Abruzzo Infinity Love, promosso dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara, avvia il censimento delle imprese interessate ad essere presenti sul portale dedicato alla wedding industry delle province di Chieti e Pescara, progettato per diventare hub di riferimento del turismo romantico e matrimoniale in Abruzzo.

Matrimonio nel Borgo mette in scena la magia dei piccoli centri storici trasformandoli in palcoscenici ineguagliabili per nozze immersive nella tradizione e cultura locale. Già consolidato con l’esperienza del comune di Città Sant’Angelo (PE), si amplia oggi includendo il borgo di Guardiagrele (Chieti) e puntando a coinvolgere sempre più realtà a livello nazionale.

“Il destination wedding è una straordinaria occasione di crescita per l’Abruzzo – sottolinea Francesca Schunck, presidente di Wedding Bureau – con questi progetti vogliamo creare esperienze che integrino la bellezza del territorio, le tradizioni locali e la professionalità degli operatori, trasformando ogni matrimonio in un racconto unico e memorabile”.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Wedding Bureau pensa già ai prossimi passi per consolidare il turismo matrimoniale in Abruzzo.

“Oltre alle iniziative cardine, stiamo avviando nuovi progetti come Le Strade Romantiche d’Abruzzo, un itinerario che accompagna i visitatori tra scorci suggestivi e location d’autore. Non mancherà l’attenzione alla formazione, con il lancio del corso dedicato alla figura del Wedding Destination Manager, pensato per creare professionisti capaci di guidare i territori nello sviluppo di strategie riconosciute a livello internazionale. Inoltre – conclude Schunck – il lancio ufficiale del portale Abruzzo Infinity Love è previsto per il 3 novembre presso la sede dell’Aeroporto di Pescara”.

Wedding Bureau sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini presso lo stand Abruzzo (Padiglione A7, stand 335-406), dove giornalisti, wedding planner e operatori potranno conoscere da vicino le iniziative principali dell’Associazione e scoprire le novità dedicate al turismo romantico e matrimoniale.

Di seguito il link, rivolto alle imprese delle province di Pescara e Chieti, per richiedere l’inserimento sul portale ed entrare a far parte dell’hub di riferimento del turismo romantico e matrimoniale in Abruzzo. Link: https://abruzzoinfinitylove.it/iscriviti-al-portale/