MATTARELLA A PESCARA, VACCA (M5S): “ONORATI DI AVER RICEVUTO VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

PESCARA – “La presenza del Presidente Mattarella per l’Inaugurazione dell’Imago Museum di Pescara è un evento di cui sono orgoglioso, sia come pescarese che come rappresentante delle istituzioni”.

Così, in una nota, il deputato M5S Gianluca Vacca al margine della visita abruzzese del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione dell’Imago Museum di Pescara.

“La bellissima realtà museale che avevo già avuto modo di ammirare insieme al professor Mattoscio, e che questa mattina ho nuovamente apprezzato insieme alla più alta carica dello Stato, rafforza ancora di più la vocazione culturale di Pescara e di tutto l’Abruzzo, così come il Museo dell’Ottocento della collezione Di Persio, inaugurato pochi giorni fa. Una strada, questa, che sicuramente rappresenta la direzione giusta per una reale e duratura valorizzazione del territorio”, conclude Vacca.