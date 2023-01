L’AQUILA – Matteo Messina Denaro, l’ultimo stragista e boss di Cosa nostra arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza dai carabinieri del Ros e del Gis, è stato trasferito a Pescara, con probabile meta finale il supercarcere dell’Aquila, polo italiano del 41 bis.

La notizia è stata riferita dai quotidiani La Repubblica, e in Abruzzo dal quotidiano Il Centro.

il boss è nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Pescara con un volo da Palermo e quindi sarebbe stato trasferito in un carcere di massima sicurezza, con ogni probabilità quello aquilano, anche se manca l’ufficialità.

Il carcere delle Costarelle è del resto ottimale per raggiungere Roma per i futuri interrogatori e la struttura ha un reparto di medicina oncologica. Quando è stato arrestato, infatti, il boss, latitante da 30 anni, si era recato in una clinica di Palermo per la cura di un tumore.

Nel carcere di massima sicurezza aquilano sono già detenuti altri nomi “pesanti” di Cosa Nostra, come quelli di Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi; della ‘ndrangheta, come Pasquale Condello; e della camorra come Paolo Di Lauro senior e Ferdinando Cesarano. Ma in quel carcere c’è pure Nadia Desdemona Lioce che, per le Nuove brigate rosse, è stata condannata all’ergastolo per gli omicidi Biagi e D’Antona, visto che solo all’Aquila c’è la sezione del 41 bis per le donne.

In passato è stato rinchiuso per un breve perdono a L’Aquila anche Totò Riina, il boss dei boss, con cui è iniziata la sanguinaria carriera criminale.

I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno intanto individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato, ieri, alla clinica Maddalena di Palermo.

E’ a Campobello di Mazara, nel trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al capomafia.

Il nascondiglio, secondo quanto si apprende, è nel centro abitato.

Alla perquisizione ha partecipato personalmente il procuratore aggiunto Paolo Guido che da anni indaga sull’ex latitante di Cosa nostra.

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. “Mi chiamo Matteo Messina Denaro”, dice con fare arrogante al carabiniere del Ros che sta per arrestarlo. Finisce così la latitanza trentennale del padrino di Castelvetrano, finito in manette alle 8.20 mentre stava per iniziare la seduta di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo, una delle più note della città. Quando si è reso conto d’essere braccato, ha accennato ad allontanarsi.

Non una vera e propria fuga visto che decine di uomini del Ros, armati e col volto coperto, avevano circondato la casa di cura. I pazienti, tenuti fuori dalla struttura per ore, si sono resi conto solo dopo di quanto era accaduto e hanno applaudito i militari ringraziandoli. Stessa scena fuori dalla caserma Dalla Chiesa, sede della Legione, dove nel pomeriggio il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido, il generale del Ros Pasquale Angelosanto e il comandante palermitano del Raggruppamento Speciale Lucio Arcidiacono hanno tenuto una conferenza stampa.