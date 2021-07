MATTEO SERRA, DONATE CORNEE DEL 18ENNE MORTO IN UN INCIDENTE: DOMANI I FUNERALI A PESCARA

PESCARA – Saranno donate, destinate all’Aquila, le cornee di Matteo Serra, il 18enne pescarese morto in un tragico incidente mercoledì, poco prima della mezzanotte, nel territorio di Pianella.

Matteo, giovane promessa del calcio, viaggiava in sella ad un Piaggio Liberty con un coetaneo quando, per cause tutte da accertare, il mezzo è finito fuori strada contro un palo della segnaletica.

Domani, alle 17, nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria, nel quartiere Zanni a Pescara, l’ultimo saluto.

Venerdì, dopo un giorno e mezzo di agonia, il decesso nel reparto di Rianimazione, dove nella notte, grazie ad un gesto di grandissima generosità di papà Pino e mamma Liliana sono state prelevate le cornee del giovane. Nella tarda mattinata di ieri, racconta Il Centro, il nulla osta del magistrato e nel pomeriggio la camera ardente all’obitorio, dove da subito è stato un via vai di amici e conoscenti.