MATURITA’: CONTO ALLA ROVESCIA PER ESAMI DI STATO 2025, IN ABRUZZO PROVE PER 10.457 STUDENTI

L’AQUILA – Conto alla rovescia per gli Esami di Stato 2025 anche per gli studenti abruzzesi.

Nella regione siederanno sui banchi 10.457 candidati di cui 196 esterni affidati alla valutazione di 434 commissioni. In provincia dell’Aquila i maturandi sono 2.169, a Chieti 3.072, a Pescara 3.064 e a Teramo 2.152.

Lo scorso anno, i candidati erano stati 10.652. Il via ufficiale è previsto mercoledì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

La seconda prova scritta, che riguarda le materie caratterizzanti il percorso si svolgerà giovedì 19 giugno. I colloqui orali inizieranno nella settimana successiva, con il calendario stabilito da ciascuna commissione.

“L’Esame di Stato rappresenta molto più di una prova scolastica – ha sottolineato il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci – è un passaggio simbolico e concreto verso la maturità, un rito di crescita che testimonia il percorso formativo, umano e culturale di ogni studentessa e studente. È il momento in cui la scuola consegna alla società giovani cittadini consapevoli, capaci di leggere la complessità del presente e pronti ad assumersi responsabilità nel futuro. A tutti i candidati va il mio augurio più sincero: affrontate queste prove con fiducia, con il rispetto per ciò che avete appreso e con lo sguardo rivolto alle strade che vi attendono. La maturità non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un cammino da protagonisti nella vita e nella comunità”.

L’Esame di Stato del 2025 conferma lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero), terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni.