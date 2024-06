L’AQUILA – Mercoledì 19 giugno, alle 8.30 in punto, inizieranno per 10.652 candidati gli esami di maturità in Abruzzo.

Presidenti e membri delle 301 commissioni di esame si sono riuniti questa mattina in vista della prima prova scritta di italiano che, giovedì, sarà seguita dalla prova di indirizzo. A seguire, da lunedì 24, ci saranno gli orali.

Oltre 10mila i candidati (di cui 10.401 interni e 251 esterni): in Abruzzo sono 599 classi suddivise (169 nella provincia di Chieti, 133 in quella dell’Aquila, 162 in quella di Pescara, 135 in quella di Teramo) nelle 158 sedi d’esame.

Secondo i dati dell’Ufficio Scolastico regionale, nella provincia di Chieti sono previsti poco più di 3mila esaminandi (2.995 interni e 80 esterni). Nella provincia dell’Aquila, faranno l’esame 2.294 maturandi (33 i privatisti), mentre nelle Province di Pescara e di Teramo i candidati sono, rispettivamente, 2.986 (78 privatisti) e 2.297 (60 privatisti).

Le sedi di esame sono così suddivise: 50 nella provincia di Chieti, 38 in quella dell’Aquila, 37 in quella di Pescara, 33 in quella di Teramo. Sempre nella provincia di Chieti si concentra il maggior numero di commissioni 85, seguita dalle province di Pescara (81), Teramo (68) e L’Aquila (67).

“Il numero di candidati del 2024 – commenta il segretario generale regionale Cisl Davide Desiati – nonostante il trend di forte decrescita della popolazione scolastica in regione, è invece in linea con quello dello scorso anno”.