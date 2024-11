MAXI BLITZ ANTIDROGA ALL’AQUILA: LIRIS, “ORDINE PUBBLICO FONDAMENTALE PER RINASCITA CITTA'”

L’AQUILA – “Un plauso alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che hanno conseguito questo straordinario risultato. In una città che si avvia alla definitiva rinascita dopo l’immane tragedia, e dopo una ricostruzione che non ha precedenti per la distruzione che ha causato il sisma, l’ordine pubblico rappresenta un valore e una condizione di vita determinanti”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio, in merito alla maxi operazione che all’Aquila ha portato all’arresto di 26 persone per i reati di associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

“In tal senso – aggiunge Liris -, la mega operazione anti droga della Polizia di Stato che ha sgominato una pericolosa banda di criminali che con lo spaccio di sostanze stupefacenti seminava morte in tutto il nostro territorio ancora segnato, e quindi fragile, acquisisce un significato che va anche al di là dello straordinario risultato. Tra l’altro, questo reato è davvero molto grave visto che nella nostra zona dopo la tragedia si è registrato un aumento dell’uso di droga, soprattutto tra i giovani”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno operato, in particolare il procuratore capo, Alberto Sgambati, il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Roberta D’Avolio, che ha coordinato l’indagine, il gip del Tribunale, Marco Billi, il questore dell’Aquila, Enrico De Simone, il capo della Squadra Mobile, Roberta Cicchetti, e il commissario capo della sezione investigativa del servizio centrale operativo, Manuel Napolitano“, conclude Liris.