L’AQUILA – “Ecco le immagini che documentano fatti sconvolgenti e drammatici, tanti giovani hanno rischiato seriamente”.

Continua a tenere banco la violenta rissa, con le polemiche che ne sono seguite, scoppiata lo scorso sabato sera in piazza Santa Maria Paganica all’Aquila, in pieno centro storico, che ha coinvolto decine di giovani, aquilani e stranieri.

Abruzzoweb è venuto in possesso di filmati che documentano la rissa e il fuggi fuggi dalla piazza ai vicoli circostanti: in molti, tra i presenti, hanno riferito di lanci di bottiglie, utilizzo di spranghe e tirapugni ed anche di una pistola brandita da uno dei protagonisti della rissa.

Nel frattempo un gruppo di genitori, attraverso le chat, sta pensando di organizzare per sabato un corteo per le vie del centro storico per chiamare a raccolta la cittadinanza e i commercianti e per sensibilizzare alla problematica che viene percepita come un fenomeno molto pericoloso.

“Chiediamo sicurezza, dobbiamo dare un segnale. I ragazzi non possono e non vogliono accettare che questa sia la normalità del sabato sera”, stanno scrivendo nelle chat i genitori sempre più preoccupati dopo i numerosi episodi di violenza che si sono verificati nell’ultimo periodo in città, segnato da risse tra giovanissimi e spaccio di droga.

Intanto domani, giovedì 5 dicembre, alle 11, sarà firmato il protocollo d’Intesa per l’attuazione del Controllo di Vicinato.

Un documento che intende promuovere, si legge in una nota, “forme di sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, fornendo un ulteriore contributo alle tradizionali forme di controllo del territorio esplicate dalle forze dell’ordine e incrementando il livello di consapevolezza della comunità rispetto la problematica della sicurezza”.

A sottoscrivere il documento il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ed il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi.