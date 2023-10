MAXI SEQUESTRO PER DI STEFANO, IMPRENDITORE AVEZZANESE DELLE TV: SI INDAGA PER BANCAROTTA

AVEZZANO – Sequestro di beni immobili e mobili, tra cui un conto da 4,8 milioni di euro e una Lamborghini Diablo 30° anniversario di colore viola del valore di 400mila euro.

C’è anche il noto imprenditore avezzanese Francescantonio Di Stefano, 70 anni, tra i destinatari di una misura cautelare della Procura di Roma per un’inchiesta che riguarda la parabola di Tvr Voxson, emittente televisiva privata romana, di cui Di Stefano è stato il proprietario.

A riportarlo è Il Centro: l’uomo, nato ad Avezzano nel 1953 e conosciuto in Abruzzo anche per le vicende legate all’ex banca Tercas, è accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Tra gli accusati anche il fratello del 70enne e un suo strettissimo collaboratore, a cui i finanzieri del comando provinciale di Roma, applicando appunto l’ordinanza della Procura diretta da Francesco Lo Voi.

I tre sono accusati di aver portato di proposito al fallimento Tvr Voxson, un’ emittente importante a Roma, soprattutto nel mondo dello sport.

Le indagini della Procura e l’operazione dei militari del comando provinciale di Roma sono nate dall’avvio della procedura di fallimento di Tvr Voxson nel febbraio 2021, quando la società chiuse per aver accumulato nei confronti dello Stato un debito di oltre 2,5 milioni. Ma stando alle accuse contenute in una nota della Guardia di finanza, i titolari dell’emittente tv hanno continuato a trasmettere con una nuova società, Voxson, “depauperando e prosciugando progressivamente i conti della vecchia”: in più la cessione fra la vecchia società (Tvr Voxson) e la nuova (Voxson) “era avvenuta con una cessione praticamente fittizia”.

Infine, come ricostruito dalle Fiamme gialle: “per poter continuare a trasmettere la Voxson ha rilevato le frequenze della vecchia società prendendo rimborsi dallo Stato per oltre 3,5 milioni, ma i soldi sarebbero dovuti andare alla vecchia società, Tvr Voxson. Che in sostanza «è stata fatta fallire dai titolari e usata come bancomat per avviare una nuova società priva di debiti”.