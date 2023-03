MAXIFINANZIAMENTO A ZOOPROFILATTICO DI TERAMO: BALLONE (ENTE CAMERALE), “UN GRANDE RISULTATO”

TERAMO – “Un plauso al risultato ottenuto per l’Izs di Teramo” lo esprime la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone.

Come comunicato dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, si tratta di un finanziamento corposo che riconosce l’eccellenza dell’Istituto zooprofilattico di Teramo; 57 milioni di euro, stanziati nell’intesa approvata dalla Conferenza Stato-Regioni per completare la nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise con sede a Teramo.

“Con questo finanziamento all’Istituto il sistema economico abruzzese acquisirà un ulteriore rilancio in scenari internazionali e nazionali. Un esempio di lavoro in sinergia – conclude la Presidente – che ha prodotto e produrrà benefici per la nostra regione”.