MAXI-OPERAZIONE PROCURA CATANZARO PER TRUFFA E RICICLAGGIO, COINVOLTO ANCHE IL TERAMANO

TERAMO – È in corso dalle prime ore del mattino, anche nel teramano, una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dal Procuratore Nicola Gratteri, ed eseguita dagli uomini della Polizia di Stato con l’ausilio della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione per associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e riciclaggio . In azione le Questure di Cosenza, Genova, Lucca, Perugia, Padova, Trapani e appunto Teramo.

L’indagine, si sottolinea, è sfociata con decine di misure cautelari e numerosi indagati. I reati contestati sono