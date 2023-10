MAXXI A[R]T WORK: AL VIA A L’AQUIL ATTIVITÀ CON STUDENTI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

L’AQUILA – Con l’autunno ripartono al MAXXI L’Aquila le attività del “percorso per le competenze trasversali e l’orientamento” MAXXI A[R]T WORK organizzato al Palazzo Ardinghelli dell’Aquila, grazie al rinnovato sostegno della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia a cui si aggiunge, per la prima volta, quello di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il programma beneficia, inoltre, del Patrocinio del Comune dell’Aquila.

Quattro le sessioni autunnali al via dal 12 ottobre, ciascuna articolata in due giornate in presenza che coinvolgeranno un totale di 100 alunni provenienti dall’Istituto Superiore “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila, dal Liceo Artistico “Mazara” (IIS Ovidio) di Sulmona e dal Liceo statale “Albert Einstein” di Teramo.

Salirà dunque a 616 il totale degli studenti abruzzesi che dal 2019 a oggi hanno partecipato ai PCTO del MAXXI L’Aquila.

ArTravel Design è il titolo dell’edizione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2023/24 del PCTO che mette insieme cultura e turismo. Comprendere il valore del patrimonio artistico è il primo passo che gli studenti faranno con i tutor del MAXXI per poi riflettere sulle migliori strategie che possono valorizzarlo nel rispetto delle linee guida del turismo sostenibile.

I Beni culturali – dall’archeologia all’arte contemporanea – i siti Unesco dell’Abruzzo, il patrimonio culturale immateriale senza dimenticare l’impareggiabile patrimonio naturalistico saranno i contenuti sui quali gli studenti ragioneranno mettendo in campo le competenze trasversali utili a una progettazione turistica attenta alla tutela del territorio, con la consapevolezza che la valorizzazione e la promozione del territorio non deve portare all’overtourism.

Sarà compito dei tutor illustrare le regole base della progettazione turistica: basi del marketing territoriale, del neuro marketing e del web marketing saranno utili per poi affrontare il brief del PCTO. Il workshop di progettazione turistica vedrà i ragazzi alle prese con l’ideazione di un itinerario turistico-culturale integrato all inclusive.

Dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “La collaborazione fra la Fondazione e il Comune dell’Aquila è costante e continua ad offrire grandi frutti di cui possono beneficiare soprattutto i giovani, come gli oltre 600 studenti abruzzesi coinvolti dal MAXXI nel progetto di orientamento sul turismo e la cultura, temi al centro della valorizzazione e della promozione della nostra città. Il dossier che abbiamo presentato al ministero della Cultura mette in evidenza il percorso di rinascita e riscatto delle aree interne dell’Appennino centrale fondato proprio sulla cultura quale elemento determinante dei processi di coesione sociale, capace di riconnettere, innovare, alimentare crescita e sviluppo economico a tutto il territorio del cratere sismico. Per raggiungere un obiettivo così prestigioso è indispensabile il dialogo tra istituzioni come quello con il MAXXI”.

Aggiunge la presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone: “La cultura è al tempo stesso un motore e un catalizzatore dello sviluppo. Consapevoli di questo, siamo a fianco del MAXXI L’Aquila, anche quest’anno, per sostenere le iniziative di orientamento a favore degli studenti delle scuole aquilane e teramane. Le azioni da mettere in campo per la crescita del territorio e dell’economia devono coinvolgere necessariamente tutti gli attori e, soprattutto, i giovani a cui teniamo particolarmente. Il patrimonio culturale è una risorsa preziosa per il turismo, l’istruzione e l’occupazione, che i nostri giovani impareranno a conoscere e a valorizzare grazie al MAXXI A[R]T WORK con il sostegno della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia”.