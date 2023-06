MAXXI L’AQUILA: 13 APPUNTAMENTI IN ESTATE TRA CONCERTI, LIBRI, FILM E INCONTRI CULTURALI

L’AQUILA–Arriva l’estate e il Maxxi L’Aquila fa 13! Tanti sono infatti gli appuntamenti del programma estivo fra presentazioni editoriali, intrattenimento culturale, installazioni artistiche e, per la prima volta, anche musica e cinema.

Dal 22 giugno, per 5 settimane, saranno presenti in città protagonisti di primo piano del panorama culturale e letterario italiano pronti ad animare, insieme ai giovani talenti musicali, il museo fino alla fine di luglio. Fra loro: i finalisti del Premio Strega Poesia 2023 – Silvia Bre, Umberto Fiori, Vivian Lamarque, Stefano Simoncelli, Christian Sinicco –, il giornalista Fabrizio Rondolino, la scrittrice Claudia Durastanti e la zoologa Mia Canestrini.

L’artista Danilo Bucchi sarà invece protagonista del giorno di inaugurazione con una sua installazione. Il cartellone, patrocinato dal Comune dell’Aquila, è realizzato grazie alla collaborazione e al vivace confronto con il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella”,per i concerti di cui saranno protagonisti giovani musicisti in formazioni cameristiche, e con l’Associazione L’Aquila Film Festival per la rassegna cinematografica del venerdì che si articola in cinque proiezioni di pellicole già considerate dei grandi classici. L’evento inaugurale invece, è a cura di Pinewood, uno dei festival più importanti del centro Italia (14-16 luglio – L’Aquila). Grazie all’impegno di Cassa Depositi e Prestiti saranno programmate due visite guidate gratuite alla mostra Marisa Merz Shilpa Gupta visibileinvisibile. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

A partire dal 22 giugno, il Museo prolunga le aperture secondo gli orari estivi e accoglie i visitatori dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 19. Invariati, invece, gli orari della sala Studio aperta dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 18. Tante le visite guidate in programma durante l’estate per scoprire le opere della mostra in allestimento, dedicata a Marisa Merz e Shilpa Gupta, in dialogo con le meraviglie di Palazzo Ardinghelli. Tutte le date saranno pubblicate sul sito maxxilaquila.art/eventi e hanno un costo di €5 (su prenotazione o fino a esaurimento posti) con acquisto del biglietto di ingresso ridotto al museo. Gli appuntamenti verranno ospitati nella corte di Palazzo Ardinghelli e in Piazza Santa Maria Paganica dove, grazie al patrocinio e al sostegno del Comune dell’Aquila, il MaxxiL’Aquila in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila ha realizzato L’eccezione, struttura temporanea progettata e costruita da un gruppo di studenti del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura, guidati dall’architetto Giuseppe Grant con lo scopo di offrire alla cittadinanza un nuovo spazio ad uso collettivo utile anche a ospitare eventi. Il tema centrale dell’installazione è il gioco inteso come occasione di nuove relazioni tra le persone e con la piazza. L’eccezione si presta per le sue forme a vari usi: non è solo una rampa da skate, un palco per eventi, o una gradonata, ma una struttura capace di accogliere le libere interpretazioni che le persone saranno in grado di dare. Una volta smontata, la struttura sarà donata a un’associazione locale.

Giovedì 22 giugno alle 17 in Piazza Santa Maria Paganica, il Direttore, Bartolomeo Pietromarchi con l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, presenterà l’intero cartellone insieme ai rappresentanti delle istituzioni che hanno collaborato alla sua realizzazione grazie a quel dialogo serrato con il territorio che ormai è un tratto distintivo del museo e delle sue iniziative.