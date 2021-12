MAXXI L’AQUILA ADERISCE ALLA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO:L’11 DICEMBRE INGRESSO GRATUITO FINO ALLE 24

L’AQUILA –Il MAXXI L’Aquila aderisce alla 17° Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da Amaci – Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani che coinvolge musei, gallerie e istituzioni pubbliche e private per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Per l’occasione il museo resterà aperto per tutto il giorno, dalle 11 alle 24 (ultimo ingresso 23.30), con ingresso gratuito. Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, inoltre, i visitatori saranno accolti dai mediatori per leggere insieme i temi dell’esposizione.

Sarà una bella occasione per celebrare la creatività contemporanea esplorando la mostra Punto di equilibrio. Pensiero spazio luce da ToyoIto a Ettore Spalletti che dall’apertura del 28 maggio è stata visitata da circa 17 mila visitatori e per conoscere e apprezzare le proposte più recenti del museo: daI Never Think of the Future. It Comes Soon Enough #2 di Valentina Vetturi esperibile dal 27 novembre in museo e nel Metaverse art space platform online Arium, alla Croce Archetipica dell’artista aquilano Marcello Mariani al quale il MAXXI L’Aquila dedica un omaggio.

I visitatori potranno poi immergersi nei selvaggi e magnetici panorami dell’Amazzonia brasiliana con PlanetaAmazônia, lo slide show di Sebastião Salgado in museo da ieri, 8 dicembre. Un nuovo capitolo le cui immagini integrano quelle della mostra Amazônia del MAXXI di Roma.

PROMO MYMAXXI

Da segnalare fra le nuove iniziative la campagna promozionale per la sottoscrizione della My MAXXI, la membership card del MAXXI che garantisce ai possessori un accesso illimitato e preferenziale alle due sedi del Museo e riserva condizioni agevolate a tutti i nuovi programmi culturali, alle attività didattiche e agli eventi. In vista del Natale, e fino al 6 gennaio, presso la biglietteria di Palazzo Ardinghelli sarà possibile acquistare eccezionalmentela card con uno sconto del 20%. Lungo l’elenco dei vantaggi: dall’ingresso gratuito e illimitato alle mostre e agli eventi organizzati dalla Fondazione MAXXI a sconti sul biglietto di accompagnatori, dal servizio dedicato di prenotazione a condizioni agevolate per l’ingresso in altri musei e istituzioni convenzionate, dalla newsletter dedicata a sconti presso attività e strutture convenzionate. L’elenco puntuale delle agevolazioni è disponibile sul sito https://maxxilaquila.art/card-mymaxxi/

MAXXI IN FAMIGLIA

Continua nel fine settimana il ciclo di laboratori, realizzati in collaborazione con HARP – Associazione di promozione sociale,dedicato a grandi e piccoli per scoprire il Museo e condividere un’esperienza creativa.Sabato 11 (già sold out), domenica 12, Sabato 18 e domenica 19 dicembre alle 16 adulti e bambini potranno partecipare a un divertente laboratorio per creare delle originali decorazioni contemporanee, dopo una divertente visita nelle sale museali per scoprire alcune opere della collezione del MAXXI L’Aquila. Per prenotazioni https://maxxilaquila.art/eventi/