MAXXI L’AQUILA: DUE GIORNI DI EVENTI DEDICATI ALLA FOTOGRAFIA

L’AQUILA – Si aprono le porte di Palazzo Ardinghelli all’Aquila per una due giorni dedicata alla fotografia e al suo legame con il territorio.

Venerdì 7 febbraio alle 18 verrà presentato il volume Dentro le mura nato dalla collaborazione tra la società Frezza e la casa editrice RVM Hub: un libro fotografico, tecnico e culturale che, con scatti di Antonio Di Cecco, testi di diversi autori e materiali d’archivio, propone una storia di ricostruzione e rinascita, attraverso un passaggio generazionale e di conoscenza; una passeggiata virtuale tra strade e palazzi del centro storico dell’Aquila con un focus, in ogni capitolo, su un cantiere – a diversi stati di realizzazione – seguito dalla ditta di costruzione.

Durante l’incontro, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, Agnese Porto di RVM Hub dialoga sui temi della ricostruzione materiale e sociale della città dell’Aquila con l’ingegnere Pierluigi Frezza, il fotografo Antonio Di Cecco, i professori Mario Centofanti e Alessandra Campo, la sindacalista Rita Innocenzi per favorire un confronto fra le realtà e i professionisti che hanno lavorato o contribuito alla creazione del volume.

Sabato 8 febbraio, alle 11.30, la Sala della Voliera ospita la fotografa Claudia Pajewski e i partecipanti al workshop del progetto Sguardi dal margine. Dalla ricerca alla visione, tenuto lo scorso autunno nel borgo di Scanno per il MAXXI L’Aquila.

Durante l’incontro verrà presentata la pubblicazione a tiratura limitata, su progetto grafico di Lola Giffard-Bouvier, nata dal percorso laboratoriale: un’indagine fotografica sul margine da cui emergono specifiche sensibilità e inconsuete geografie del territorio d’Abruzzo. Intervengono Claudia Pajewski, i partecipanti al laboratorio e le curatrici Chiara Bertini, Fanny Borel e Donatella Saroli del MAXXI L’Aquila. Con l’occasione verranno ripercorse le fasi di sviluppo del progetto, nato dalle fotografie di Scanno della Collezione Franco e Serena Pomilio, realizzate a partire dall’inizio del secolo scorso da alcune fra le più note figure della fotografia internazionale – Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Hilde Lotz-Bauer, Gianni Berengo Gardin, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna – allestite nelle sale del MAXXI L’Aquila nel 2024. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

In occasione degli eventi dedicati alla fotografia, è stata prorogata fino a domenica 9 febbraio Paola Agosti nelle Collezioni del MAXXI. Ancora per tutto il fine settimana, quindi, sarà possibile visitare nella project room di Palazzo Ardinghelli il focus dedicato alla fotografa che presenta il nucleo di 20 fotografie vintage acquisite dal museo nel 2023, incentrate principalmente sul racconto trasversale condotto da Paola Agosti attraverso più decenni e in differenti continenti e che ha per soggetto donne ritratte, al di fuori di ogni mistificazione, nel proprio contesto di vita, nella dimensione del lavoro, impegnate nel tentativo di affermare un diverso ruolo sociale o di proporre una nuova visione culturale.