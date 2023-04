MAXXI L’AQUILA: MARSILIO PROPONE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA TERZA EDIZIONE DI PERFORMATIVE

L’AQUILA – Un contributo straordinario in favore del Maxxi L’Aquila a sostegno della realizzazione della terza edizione di Performative, il festival internazionale incentrato sulla performance in programma nel capoluogo d’Abruzzo a fine estate.

La proposta, da sottoporre al Consiglio Regionale d’Abruzzo è del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Lo stesso governatore ne ha parlato a margine dell’inaugurazione della doppia personale “Marisa Merz – Shilpa Gupta visibileinvisibile” a palazzo Ardinghelli.

“La mostra che inauguriamo – ha detto Marsilio – è la conferma di come il Maxxi sia molto più di un museo: è una piattaforma aperta a tutti i linguaggi culturali e luogo di incontro, di scambi e collaborazioni, un luogo aperto a tutti, un laboratorio di idee e di futuro. Per questo, credo che sia importante un sostegno da parte delle istituzioni. La mostra racconta due mondi, due storie, due epoche che si incontrano nelle opere di due artiste nate a 50 anni di distanza in luoghi tanto lontani come lo sono l’Italia e l’India. Cultura orientale e occidentale s’incontrano e si confrontano in una conversazione tesa e precisa sui temi del visibile e dell’invisibile, del detto e del non detto, del concreto e dell’astratto”.