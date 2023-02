MAXXI L’AQUILA: NEO-PRESIDENTE GIULI, “REALTÀ DI CUI ESSERE ORGOGLIOSI E DA VALORIZZARE”

L’AQUILA – Una tre giorni all’Aquila densa di incontri con le istituzioni e le eccellenze culturali ed economiche del territorio. Il Presidente della Fondazione MAXXI, Alessandro Giuli, ha scelto il capoluogo abruzzese per la sua prima missione istituzionale, per consolidare e ampliare la rete di collaborazioni e sottolineare ancora una volta la centralità del progetto MAXXI L’Aquila.

Accompagnato dal Direttore del MAXXI L’Aquila Bartolomeo Pietromarchi e dal Segretario generale della Fondazione MAXXI Francesco Spano, il Presidente Giuli, in città dal 1° febbraio, ha incontrato autorità e rappresentanti di enti locali, tra cui il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Prefetto Cinzia Teresa Torraco, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Sindaco di Fontecchio Sabrina Ciancone, il Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso D’Italia Antonella Ballone, stakeholder, rappresentanti delle istituzioni culturali, degli enti di formazione e del settore produttivo con i quali il MAXXI L’Aquila collabora dalla sua apertura.

“Il progetto MAXXI L’Aquila – dice Alessandro Giuli – è una realtà culturale strategica di cui essere orgogliosi. Una realtà destinata a essere valorizzata maggiormente, sia nel suo rapporto con il territorio e le istituzioni locali sia nella sua vocazione artistica già da tempo internazionalizzata. In questi 3 giorni a ll’Aquila, che ci ha accolto con affetto e calore, abbiamo incontrato istituzioni, eccellenze culturali, realtà produttive del territorio. Per creare una rete, un tavolo di consultazione, ideazione e programmazione, se non permanente, con cadenze fisse. MAXXI L’Aquila può avere la funzione di centro focale e luogo di irradiazione. Uscendo dalle sue mura e aprendosi, mettendosi a disposizione di questa comunità così fiorente, integrandosi con essa per far emergere tutto ciò che è valore. In 3 parole, e cito un’opera dalla straordinaria mostra di Franco Summa appena conclusa: “AMARE”, l’amore per la propria terra, per l’arte, per la bellezza. “PROGETTARE”, nel senso di gettare avanti lo sguardo. “ESSERE”: essere qui, fondersi e integrarsi con la comunità”.

Aggiunge Bartolomeo Pietromarchi: “Sono molto felice che il Presidente Giuli abbia da subito ribadito, con forza e determinazione, la centralità del progetto MAXXI L’Aquila e che si possa immaginare un rinnovato impulso, anche estendendo le collaborazioni per i futuri programmi”.

Conclude il sindaco Pierluigi Biondi: “La scelta della nostra città per la sua prima visita istituzionale testimonia la grande attenzione che il presidente Giuli riserva nei confronti del capoluogo d’Abruzzo, dell’effervescenza creativa che caratterizza il nostro territorio e le grandi potenzialità che è in grado di esprimere e offrire nel panorama regionale e nazionale. Nel corso del tempo MAXXI L’Aquila è costantemente cresciuto, integrandosi nell’ambito di un contesto culturale in cui ogni singolo ente, istituzione o associazione fornisce il suo prezioso contributo per la costante crescita della comunità. L’attenzione dell’amministrazione nei confronti di MAXXI L’Aquila è stata sempre molto alta, dal grande sostegno affinché fossero garantite risorse stabili dal governo nazionale per lo svolgimento delle attività alle numerose forme di collaborazione per iniziative in grado di coinvolgere specialisti del settore, appassionati e giovani. Un’unità d’intenti che sono certo proseguirà con il management guidato dal presidente Giuli al quale rinnovo gli auguri di buon lavoro per un ruolo importante che affronterà con grande entusiasmo e passione”.