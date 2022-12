MAXXI L’AQUILA: PER NATALE RESTA IN ESPOSZIONE LA CHIESA GONFIABILE, PROSEGUE MOSTRA FRANCO SUMMA

L’AQUILA – Al MAXXI L’Aquila aperture straordinarie nel periodo natalizio, a partire dal 22 dicembre all’8 gennaio.

Resta per tutto il periodo natalizio, fino a domenica 8 gennaio, nella corte dell’Aquila il grande gonfiabile che riproduce la chiesetta di legno di Onna, ideato e utilizzato originariamente per la serie di scatti realizzati dal fotografo Stefano Cerio per il lavoro Aquila, parte della mostra inaugurale del MAXXI L’Aquila, “Punto di equilibrio. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti” e, lo scorso novembre, oggetto di una performance in museo durante la quale il gonfiabile è stato gonfiato velocemente a sottolineare, per contrasto, i lunghi tempi necessari alla ricostruzione del borgo dopo il sisma del 2009.

Continuano i laboratori del fine settimana ricco di attività per adulti e famiglie. “Arcobaleni e scale” questo pomeriggio alle ore 16.30 sulla scia dell’inaugurazione della mostra ino maggio a Franco Summa “In principio era il Colore”.

I partecipanti realizzeranno decorazioni con carte colorate che saranno poi appese come addobbi all’albero del MAXXI L’Aquila. In programma anche la seconda edizione del workshop Amuleti d’autore, attività rivolta al pubblico adulto per scoprire l’installazione di Benni Bosetto concepita per la mostra del MAXXI L’Aquila, Afterimage, attualmente visitabile in museo, per la quale sono state usate grandi collane di ferro ad anelli che si rifanno alla tradizione abruzzese di produzione di monili ricchi di simboli usati come amuleti. Ciascun partecipante potrà realizzare in laboratorio un proprio gioiello-amuleto per sé o da dare in dono.