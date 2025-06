MAXXI L’AQUILA: PRESENTATA LA MOSTRA “TRUE COLORS, TESSUTI, MOVIMENTO, COLORI, INDENTITA'”

L’AQUILA – Questa mattina il MAXXI L’Aquila ha presentato alla stampa TRUE COLORS. Tessuti: movimento, colori e identità a cura di Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel, Donatella Saroli e Anne Palopoli per le performance.La nuova mostra, aperta al pubblico da domani, sabato 7 giugno 2025 fino a novembre, è interamente dedicata al tessuto e prende spunto dalle opere della Collezione del MAXXI in dialogo con prestiti e nuove produzioni realizzate da artisti internazionali. Sono intervenuti: Maria Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI, Francesco Stocchi, Direttore artistico del MAXXI e Monia Trombetta, Direttore MAXXI Arte ad interim e curatrice della mostra.

La mostra prende spunto dalle opere della Collezione del MAXXI e raccoglie prestiti e nuovi lavori realizzati per l’occasione che entrano in dialogo con le sale barocche di Palazzo Ardinghelli, sede del museo, attivando nuove relazioni e connessioni.

“Il tessuto,” si legge in una nota, “è espediente per indagare differenti approcci portando in mostra proposte realizzate, dal 2000 a oggi, da artisti internazionali di varie generazioni. Tecniche di lavorazione, trame, intrecci e colori sono visibili nelle opere selezionate, da quelle che derivano dalle sperimentazioni su fibre e tessuti alle installazioni ambientali e site-specific, fino ai progetti partecipativi e performativi. La mostra esplora molteplici ricerche: da fili, fibre e stoffe ad arredi, abiti e personaggi. In alcuni il tessuto è mezzo espressivo per raccontare e riflettere sulla tradizione e su questioni politiche, sociali e di genere; in altri esso diventa seduta, arredo e costume, di scena o da indossare, con l’obiettivo di attivare una modalità di fruizione partecipata. Nel periodo di apertura, i visitatori potranno interagire attraverso performance, workshop e formazione creativa, occasioni di riflessioni che dal locale e dalla tradizione si estendono oltre i confini nazionali e al domani”.