MAXXI L’AQUILA: TRE GIORNI A SCANNO PER LABORATORIO FOTOGRAFICO DI CLAUDIA PAJEWSKI

L’AQUILA – Da Palazzo Ardinghelli alle rive del Lago di Scanno. Il MAXXI esce dai propri confini e porta le proprie attività nel borgo lacustre dell’Alta Valle del Sagittario.

Una scelta figlia della vocazione fotografica del paese, meta dei maestri della fotografia. Non poteva, quindi, che essere dedicato a questa arte Sguardi dal margine Dalla ricerca alla visione il laboratorio tenuto dalla fotografa Claudia Pajewski da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024 presso lo spazio La Volta delle Idee, messo a disposizione dal B&B Il Palazzo, di Scanno.

Il workshop è gratuito e a numero chiuso; per iscriversi è necessario compilare il modulo sul sito del MAXXI L’Aquila entro domenica 6 ottobre.

Il laboratorio ha l’obiettivo di attivare un gruppo di auto-narrazione visiva del territorio della valle del Sagittario attraverso la trasmissione di competenze tecniche ed espressive, follow up e realizzazione di un prodotto finale corale, in cui il nucleo tematico del concetto di margine verrà sviluppato nelle sue molteplici declinazioni.

Le attività prenderanno il via alle 15 di venerdì 11 ottobre. Dopo la presentazione del workshop e dei partecipanti, sarà dedicata all’individuazione del tema da sviluppare e all’approfondimento del nucleo tematico del laboratorio. Nella seconda giornata, sabato 12 ottobre, dalle 15 alle 19, si approfondiranno le nozioni tecniche di base inerenti lo sviluppo di una narrazione per immagini: regole compositive, inquadrature, sviluppo narrativo, attraverso le diverse fasi: pre-produzione, lavoro sul campo, selezione delle immagini, costruzione di una sequenza, editing e presentazione del lavoro.

Domenica 13 ottobre si passerà alla pratica, con esercitazioni fotografiche nel centro storico di Scanno.

Al termine delle tre giornate ciascun partecipante sceglierà un tema specifico da sviluppare in autonomia nelle tre settimane successive, con follow up individuali con la docente. Il materiale prodotto andrà a comporre una restituzione finale corale che sarà condivisa pubblicamente a dicembre 2024.

Il progetto Sguardi dal margine Dalla ricerca alla visione approfondisce argomenti e riflessioni emersi durante la tavola rotonda Sguardi dal margine. Ripensare Scanno attraverso la pratica fotografica tenutasi al MAXXI l’Aquila il 4 maggio scorso nell’ambito del public program del progetto che ospitava una selezione delle fotografie di Scanno della collezione Franco e Serena Pomilio, realizzate nel secolo scorso da alcuni dei più importanti fotografi internazionali. Da Hilde Lotz-Bauer, la prima tra i grandi nomi della fotografia a Scanno, a Gianni Berengo Gardin ed Henri Cartier-Bresson, da Mimmo Jodice a Mario Giacomelli con il celebre scatto l bambino di Scanno, entrato a far parte della collezione del Museum Of Modern Art di New York.